«Интер Майами» — «Ванкувер Уайткэпс»: во сколько начало матча МЛС, где смотреть трансляцию

Сегодня, 6 декабря, состоится финальный матч плей-офф МЛС 2025 года, в котором встретятся «Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс». Игра пройдёт на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. Игра не будет официально показана на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В полуфинале плей-офф МЛС «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Сити» со счётом 5:1. «Ванкувер Уайткэпс» переиграл «Сан-Диего» со счётом 3:1.

«Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс» встречались в матче МЛС, который состоялся 26 мая 2024 года. В той игре «фламинго» победили со счётом 2:1.

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»: