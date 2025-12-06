Поконьоли — о поражении «Монако» от «Бреста»: не хватило мастерства перед воротами

Главный тренер футбольного клуба «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал результат матча Лиги 1, в котором его подопечные потерпели поражение от «Бреста» со счётом 0:1. Монегаски, в составе которых на поле выходил российский полузащитник Александр Головин, играли в численном большинстве на протяжении заключительных 30 минут встречи, начиная с 60-й минуты. Несмотря на это, команде не удалось переломить ход матча.

«Полагаю, футболисты боролись изо всех сил, выкладываясь полностью с первой до последней минуты. Однако нам не хватило технического исполнения и мастерства перед воротами соперника.

Первый тайм был сбалансированным; мы сумели создать несколько хороших моментов против глубокой обороны «Бреста», несмотря на их высокий прессинг. Как и планировалось, нам удавалось прорываться через их оборонительные построения, чтобы создавать опасные ситуации. Играя в численном большинстве, мы, конечно, надеялись создать больше голевых моментов, но этого не произошло. Отсюда и неизбежное разочарование», — приводит слова Поконьоли официальный сайт «Монако».