Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Поконьоли — о поражении «Монако» от «Бреста»: не хватило мастерства перед воротами

Комментарии

Главный тренер футбольного клуба «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал результат матча Лиги 1, в котором его подопечные потерпели поражение от «Бреста» со счётом 0:1. Монегаски, в составе которых на поле выходил российский полузащитник Александр Головин, играли в численном большинстве на протяжении заключительных 30 минут встречи, начиная с 60-й минуты. Несмотря на это, команде не удалось переломить ход матча.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
05 декабря 2025, пятница. 21:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Думбия – 28'    
Удаления: Ажорк – 60' / нет

«Полагаю, футболисты боролись изо всех сил, выкладываясь полностью с первой до последней минуты. Однако нам не хватило технического исполнения и мастерства перед воротами соперника.

Первый тайм был сбалансированным; мы сумели создать несколько хороших моментов против глубокой обороны «Бреста», несмотря на их высокий прессинг. Как и планировалось, нам удавалось прорываться через их оборонительные построения, чтобы создавать опасные ситуации. Играя в численном большинстве, мы, конечно, надеялись создать больше голевых моментов, но этого не произошло. Отсюда и неизбежное разочарование», — приводит слова Поконьоли официальный сайт «Монако».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

