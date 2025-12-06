Скидки
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов оценил результаты «Ахмата» в первой части сезона РПЛ

Станислав Черчесов оценил результаты «Ахмата» в первой части сезона РПЛ
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал оценку результатам команды в первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. В заключительном матче календарного года грозненцы одолели «Оренбург» (1:0) в рамках 18-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
05 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Касинтура – 71'    

— Как оцените первую часть сезона для команды?
— Могли лучше, но не будем бога винить. Свои 22 очка мы набрали. Надо проанализировать, почему мы набрали их меньше, чем хотели. Но были матчи, где мы могли и выиграть, и проиграть. Очки посчитаем окончательно уже летом после окончания сезона, — сказал Черчесов в интервью официальному сайту «Ахмата».

После 18 проведённых матчей клуб из столицы Чечни занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. У команды 22 набранных очка.

