Станислав Черчесов оценил результаты «Ахмата» в первой части сезона РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал оценку результатам команды в первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. В заключительном матче календарного года грозненцы одолели «Оренбург» (1:0) в рамках 18-го тура РПЛ.

— Как оцените первую часть сезона для команды?

— Могли лучше, но не будем бога винить. Свои 22 очка мы набрали. Надо проанализировать, почему мы набрали их меньше, чем хотели. Но были матчи, где мы могли и выиграть, и проиграть. Очки посчитаем окончательно уже летом после окончания сезона, — сказал Черчесов в интервью официальному сайту «Ахмата».

После 18 проведённых матчей клуб из столицы Чечни занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. У команды 22 набранных очка.