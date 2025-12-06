«Спартак» — «Динамо» М: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Спартака» и «Динамо» друг с другом:

РПЛ, 8-й тур, 13 сентября 2025 года, «Динамо» — «Спартак» — 2:2;

РПЛ, 28-й тур, 11 мая 2025 года, «Динамо» — «Спартак» — 2:0;

Фонбет Кубок России, второй этап 1/2 финала пути регионов, 29 апреля 2025 года, «Спартак» — «Динамо» — 2:1;

Кубок России, групповой этап, 2 октября 2024 года, «Динамо» — «Спартак» — 2:3;

РПЛ, 9-й тур, 22 сентября 2024 года, «Спартак» — «Динамо» — 2:2.

С историей личных встреч «Спартака» и «Динамо» можно ознакомиться по ссылке.

