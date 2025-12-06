«Он обладает исключительным потенциалом». Президент «Лилля» — о 18-летнем таланте клуба

Президент «Лилля» Оливье Летанг прокомментировал продление контракта с 18-летним воспитанником Айюбом Буадди. Новое соглашение с юным полузащитником рассчитано до лета 2029 года. Ранее интерес к игроку приписывали «Челси» и «ПСЖ».

«Продление контракта с Айюбом – очень трогательный момент для нас, учитывая нашу крепкую связь. Прежде всего это глубокая и особенная человеческая связь.

Айюб – ключевой игрок нашей команды. Благодаря своим ценностям и таланту он воплощает в себе превосходство молодёжной академии «Лилля», которая воспитывает не только футболистов, но и мужчин. Он обладает исключительным потенциалом и удивительной зрелостью для своего возраста. Но этого недостаточно, чтобы стать великим чемпионом. Для этого требуются также упорный труд, целеустремлённость, скромность, стойкость духа и нечто большее.

Фото: ФК «Лилль»

И в этих областях Айюб также обладает всеми качествами, которые позволяют мне верить, что он является и будет футболистом топ-уровня. Для этого ему необходимо продолжать развиваться и расти. Атмосфера, которую мы создаём в академии, идеальна для достижения им новых высот. Именно поэтому мы так рады видеть, что Айюб Буадди продолжает свой путь вместе с нами», — приводит слова Летанга официальный сайт «Лилля»

В текущем сезоне опорник, родившийся в 2007 году, принял участие в 18 матчах своей команды в Лиге 1 и Лиге Европы УЕФА. На его счету одна результативная передача. Всего в активе полузащитника молодёжной сборной Франции уже 72 матча и четыре ассиста за взрослую команду «Лилля».