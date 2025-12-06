Скидки
Главная Футбол Новости

Шахматист Ян Непомнящий рассказал, как начал болеть за «Спартак»

Шахматист Ян Непомнящий рассказал, как начал болеть за «Спартак»
Комментарии

Шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий поделился тем, как он начал болеть за московский «Спартак».

«Спартак» — команда, за которую болею с самого детства, так вышло. «Спартак» всё выигрывал, это был единственный футбол, который я смотрел. Так сказать, приобщился. С тех пор люблю смотреть матчи, переживаю, конечно, радуюсь победам и огорчаюсь поражениям, как и все болельщики», — приводит слова Непомнящего ТАСС.

После 17 туров нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 28 очков и занимают шестое место. Сегодня, 6 декабря, «Спартак» встретится с московским «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата России. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск.

Как появился «Спартак»:

