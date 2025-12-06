Скидки
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Нам нужны три очка». Тедеев высказался перед матчем «Акрона» с «Зенитом» в РПЛ

Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился ожиданиями от заключительного матча своих подопечных в 2025 году. В рамках 18-го тура чемпионата России тольяттинцы на выезде сыграют с «Зенитом». Встреча пройдёт сегодня, 6 декабря.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Мы снова завершаем первую часть сезона игрой в Санкт-Петербурге — в те же даты. Вы верите в совпадения?
— Верю только в господа и в то, что труд — это гарантия успеха. Правильный труд и дисциплина в игре могут позволить и выиграть матч. Да, у нас был не очень хороший матч с «Пари НН», прошедший для обеих команд в тяжелейших погодных условиях, – это, конечно, был не футбол. Но сегодня мы уже думаем о следующем сопернике — «Зените». Нам нужны три очка. Произойти может всё что угодно, но мы должны верить и стремиться к большему, — сказал Тедеев в интервью официальному сайту «Акрона».

После 17 проведённых матчей «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 21 набранное очко. В случае победы над «Зенитом» тольяттинцы могут опередить «Ахмат» и «Рубин» и завершить первую часть сезона на седьмой строчке.

