«Нам нужны три очка». Тедеев высказался перед матчем «Акрона» с «Зенитом» в РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился ожиданиями от заключительного матча своих подопечных в 2025 году. В рамках 18-го тура чемпионата России тольяттинцы на выезде сыграют с «Зенитом». Встреча пройдёт сегодня, 6 декабря.

— Мы снова завершаем первую часть сезона игрой в Санкт-Петербурге — в те же даты. Вы верите в совпадения?

— Верю только в господа и в то, что труд — это гарантия успеха. Правильный труд и дисциплина в игре могут позволить и выиграть матч. Да, у нас был не очень хороший матч с «Пари НН», прошедший для обеих команд в тяжелейших погодных условиях, – это, конечно, был не футбол. Но сегодня мы уже думаем о следующем сопернике — «Зените». Нам нужны три очка. Произойти может всё что угодно, но мы должны верить и стремиться к большему, — сказал Тедеев в интервью официальному сайту «Акрона».

После 17 проведённых матчей «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 21 набранное очко. В случае победы над «Зенитом» тольяттинцы могут опередить «Ахмат» и «Рубин» и завершить первую часть сезона на седьмой строчке.