«Ростов» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:00

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 17 туров чемпионата России донская команда набрала 18 очков и занимает 11-е место. Казанский клуб заработал 23 очка и располагается на седьмой строчке.

В минувшем туре подопечные Джонатана Альбы уступили «Локомотиву» со счётом 1:3, а команда Рашида Рахимова проиграла «Зениту» (0:1).

