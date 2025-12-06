«Реал» отказался от трансфера Родри, сосредоточившись на молодых кандидатах — El Nacional

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри более не является трансферной целью мадридского «Реала». «Cливочные» отказались от идеи приобретения 29-летнего испанского футболиста. Об этом сообщает издание El Nacional.

Решение мадридского гранда обусловлено несколькими ключевыми факторами. В числе основных причин называются высокая трансферная стоимость игрока, его возраст, а также частые проблемы со здоровьем. Отмечается, что испанский полузащитник до сих пор не смог полностью восстановиться и набрать оптимальную физическую форму после разрыва крестообразной связки колена. Эта серьёзная травма была получена им в сентябре прошлого года, и её последствия влияют на стабильность его выступлений.

Вместо Родри «Реал» сфокусировал своё внимание на двух других кандидатах, рассматривая их трансферы как более перспективные. В сферу интересов мадридского клуба вошли Адам Уортон из английского «Кристал Пэлас» и Кес Смит, который выступает за нидерландский «АЗ Алкмар». Руководство «сливочных» видит в этих молодых футболистах потенциальное усиление на долгосрочную перспективу.

В текущем сезоне Родри провёл восемь матчей за «Манчестер Сити». За это время он не отметился результативными действиями.