Главная Футбол Новости

Никифоров рассказал, за счёт чего «Спартак» установил рекорд в Лиге чемпионов в 1995 году

Никифоров рассказал, за счёт чего «Спартак» установил рекорд в Лиге чемпионов в 1995 году
Комментарии

Экс-защитник московского «Спартака» Юрий Никифоров поделился воспоминаниями о рекорде красно-белых в Лиге чемпионов УЕФА в 1995 году. 6 декабря 1995-го «Спартак» обыграл на выезде «Легию» (1:0) и установил рекорд ЛЧ (шесть побед в шести матчах группового турнира и повторил рекорд «Милана» и «ПСЖ»).

«Нам очень помогли ребята, которые вернулись в «Спартак» под Лигу чемпионов: Юран, Кульков, Черчесов, Шмаров. Люди поиграли за границей и понимали европейский уровень. Вокруг более опытных игроков и молодёжь сплотилась. Всё это в комплексе и принесло результат. В Англии Стас много выручал, Валера Шмаров в касание на Серёгу Юрана отдал голевую. Не скажу за всех, а у меня после «Блэкберна» (1:0) появилась уверенность: «Если мы обыграли чемпиона Англии на его поле, значит, способны как минимум выйти из группы». Эта игра и эта победа дали «Спартаку» хороший толчок, зарядили положительными эмоциями. А дальше пошло по накатанной», — сказал Никифоров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Соперниками «Спартака» по группе B, помимо польской «Легии», стали английский «Блэкберн» и норвежский «Русенборг». Красно-белые одержали шесть побед на групповой стадии, разгромив дома норвежцев (4:1) и англичан (3:0).

