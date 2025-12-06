Спортдиректор «Барселоны»: мы доказали, что способны конкурировать с сильным «Реалом»

Спортивный директор «Барселоны» Деку подчеркнул, что нынешний проект каталонского клуба сохраняет свою жизнеспособность и конкурентоспособность.
«У нас конкурентоспособная команда, но мы не можем побеждать каждый год. Мы доказали, что способны конкурировать с сильным «Реалом», — приводит слова Деку Sport.es.
В минувшем сезоне команда Ханс-Дитера Флика выиграла чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны. После 15 туров нынешнего сезона Примеры «Барселона» набрала 37 очков и на текущий момент занимает первое место. Мадридский «Реал» заработал 36 очков и располагается на второй строчке.
