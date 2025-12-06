Юрий Никифоров: «Зенит» шесть лет доминировал, а сейчас появились хорошие конкуренты

Экс-защитник московского «Спартака» Юрий Никифоров высказался о рекорде красно-белых в Лиге чемпионов УЕФА — 1995/1996 на фоне чемпионства «Алании» в России, упомянув гегемонию «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге. В ЛЧ-1995/1996 «Спартака» повторил рекорд «Милана» и «ПСЖ», одержав шесть побед на групповом этапе.

«Алания» тогда была на ходу. Это футбол — нельзя всё время доминировать. Вот «Зенит» шесть лет доминировал, а сейчас появились хорошие конкуренты. «Спартак» начала 1990-х, ещё до меня, с Савельичем [Онопко], Георгичем [Карпиным], Пятницким тоже всех обыгрывал в России. Но рано или поздно любая гегемония заканчивается. Возьмите «Баварию»: 10 лет были первыми, а пришёл Алонсо и сделал «Байер» чемпионом», — сказал Никифоров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Соперниками «Спартака» по группе B, помимо польской «Легии», стали английский «Блэкберн» и норвежский «Русенборг». Красно-белые одержали шесть побед на групповой стадии, разгромив дома норвежцев (4:1) и англичан (3:0).