Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
«Барселона» может подписать защитника зимой, если Араухо не справится со стрессом — Marca

«Барселона» может подписать защитника в зимнее трансферное окно при условии, что Рональд Араухо не решит проблемы со своим эмоциональным состоянием. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, изначально каталонский клуб не рассматривал вариант с приобретением футболиста в январе, однако ситуация с уругвайским защитником изменила его позицию.

Подчёркивается, что в начале нынешней недели Араухо попросил у «Барселоны» неограниченное количество времени, чтобы восстановить своё эмоциональное состояние, которое существенно ухудшилось после матча Лиги чемпионов с «Челси», где игрок получил красную карточку на 44-й минуте, а сине-гранатовые потерпели поражение со счётом 0:3.

Араухо попросил «Барселону» позволить ему восстановиться психологически — Mundo Deportivo

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

