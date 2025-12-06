«Барселона» может подписать защитника зимой, если Араухо не справится со стрессом — Marca

«Барселона» может подписать защитника в зимнее трансферное окно при условии, что Рональд Араухо не решит проблемы со своим эмоциональным состоянием. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, изначально каталонский клуб не рассматривал вариант с приобретением футболиста в январе, однако ситуация с уругвайским защитником изменила его позицию.
Подчёркивается, что в начале нынешней недели Араухо попросил у «Барселоны» неограниченное количество времени, чтобы восстановить своё эмоциональное состояние, которое существенно ухудшилось после матча Лиги чемпионов с «Челси», где игрок получил красную карточку на 44-й минуте, а сине-гранатовые потерпели поражение со счётом 0:3.
