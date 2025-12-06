Скидки
Юрий Никифоров: российскому футболу очень не хватает Лиги чемпионов

Комментарии

Экс-защитник московского «Спартака» Юрий Никифоров поделился воспоминаниями о рекорде красно-белых в Лиге чемпионов УЕФА — 1995/1996, когда команда одержала шесть побед в группе, повторив достижение «Милана» и «ПСЖ», а также высказался об отстранении российских спортсменов.

— Первый гол «Нанту» — самый красивый в карьере?
— Были и другие яркие: с «Торпедо» убежал со своей половины и забил; в Самаре издали хорошо приложился. Но больше других запоминаются мячи на больших турнирах. К сожалению, мне не удалось на таких отличиться взрослым футболистом. Но зато у меня были матчи в Лиге чемпионов, когда в ней играли именно чемпионы. И тут запоминаются любые голы, какие бы они ни были. Мяч линию пересёк — всё, это самое главное.

— Сегодня не хватает таких эмоций российскому футболу?
— Очень сильно не хватает. Официальные матчи помогают понять, на каком уровне мы сейчас находимся.

— Ждёте возвращения?
— Очень ждём. Валерий Георгиевич [Карпин] не зря просит наших руководителей, чтобы соперника по возможности подбирали сильного. В любом случае институт сборных должен функционировать, чтобы игроки понимали, что такое национальная команда, флаг, гимн — сказал Никифоров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Соперниками «Спартака» по группе B стали польская «Легия», английский «Блэкберн» и норвежский «Русенборг». Красно-белые одержали шесть побед на групповой стадии, разгромив дома норвежцев (4:1) и англичан (3:0). Российские команды отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

