Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Тюкавин: пожму руку Батракову, если он перейдёт в «Ювентус» или «Интер»

Константин Тюкавин: пожму руку Батракову, если он перейдёт в «Ювентус» или «Интер»
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался относительно слухов об интересе европейских грандов к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову. Ранее появились сообщения об интересе миланского «Интера», туринского «Ювентуса», а также мадридского «Атлетико» к молодому российскому футболисту.

«Если «Ювентус» или «Интер» заинтересованы в Батракове, если он перейдёт, то я пожму ему руку, напишу смс-ку, поздравлю», — приводит слова Тюкавина Metaratings.

В текущем сезоне Батраков провёл 22 матча за железнодорожников. За это время он записал на свой счёт 14 забитых мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 23 млн.

Материалы по теме
Главный тренер молодёжной сборной России оценил перспективы Батракова и Кисляка в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android