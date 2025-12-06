Константин Тюкавин: пожму руку Батракову, если он перейдёт в «Ювентус» или «Интер»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался относительно слухов об интересе европейских грандов к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову. Ранее появились сообщения об интересе миланского «Интера», туринского «Ювентуса», а также мадридского «Атлетико» к молодому российскому футболисту.

«Если «Ювентус» или «Интер» заинтересованы в Батракове, если он перейдёт, то я пожму ему руку, напишу смс-ку, поздравлю», — приводит слова Тюкавина Metaratings.

В текущем сезоне Батраков провёл 22 матча за железнодорожников. За это время он записал на свой счёт 14 забитых мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 23 млн.