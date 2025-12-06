Юрий Никифоров выделил лучших атакующих защитников сборной России

Экс-защитник московского «Спартака» Юрий Никифоров, забивший пять голов на групповой стадии Лиги чемпионов — 1995/1996, где красно-белые одержали шесть побед в шести матчах, назвал лучших, по его мнению, атакующих защитников страны.

«Мне очень импонирует манера игры Осипенко. Максим на 100% техничнее меня, у него обе ноги сильные. И в прошлом сезоне он это доказал, забив около десятка голов. В «Динамо» сейчас мы этого почти не видим, но в «Ростове» и сборной Осипенко был хорош в этом отношении. Дай бог, чтобы и дальше это у него получалось. И Дивеев периодически эффективно подключается. Главное — делать это грамотно, не безрассудно. Если ты понимаешь, как и когда это сделать — это большой плюс и для тебя, и для команды. Это хорошо, когда наши защитники одной передачей между линий обрезают по три-четыре игрока соперника. В современном футболе такие вещи очень важны. Да, иной раз обрежешься, но совсем без ошибок невозможно играть», — сказал Никифоров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В минувшем сезоне защитник сборной России Максим Осипенко забил 10 голов и оформил пять результативных передач в 40 матчах за «Ростов» в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. В сезоне-2025/2026 на его счету два гола в 17 играх за «Динамо». Игрок ЦСКА Игорь Дивеев в текущем сезоне отличился трижды в 18 встречах, в прошлом сезоне — шесть раз в 36 матчах.