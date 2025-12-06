Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Никифоров выделил лучших атакующих защитников сборной России

Юрий Никифоров выделил лучших атакующих защитников сборной России
Комментарии

Экс-защитник московского «Спартака» Юрий Никифоров, забивший пять голов на групповой стадии Лиги чемпионов — 1995/1996, где красно-белые одержали шесть побед в шести матчах, назвал лучших, по его мнению, атакующих защитников страны.

«Мне очень импонирует манера игры Осипенко. Максим на 100% техничнее меня, у него обе ноги сильные. И в прошлом сезоне он это доказал, забив около десятка голов. В «Динамо» сейчас мы этого почти не видим, но в «Ростове» и сборной Осипенко был хорош в этом отношении. Дай бог, чтобы и дальше это у него получалось. И Дивеев периодически эффективно подключается. Главное — делать это грамотно, не безрассудно. Если ты понимаешь, как и когда это сделать — это большой плюс и для тебя, и для команды. Это хорошо, когда наши защитники одной передачей между линий обрезают по три-четыре игрока соперника. В современном футболе такие вещи очень важны. Да, иной раз обрежешься, но совсем без ошибок невозможно играть», — сказал Никифоров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В минувшем сезоне защитник сборной России Максим Осипенко забил 10 голов и оформил пять результативных передач в 40 матчах за «Ростов» в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. В сезоне-2025/2026 на его счету два гола в 17 играх за «Динамо». Игрок ЦСКА Игорь Дивеев в текущем сезоне отличился трижды в 18 встречах, в прошлом сезоне — шесть раз в 36 матчах.

Материалы по теме
«После Англии пошло по накатанной». Как «Спартак» установил рекорд в Лиге чемпионов
Эксклюзив
«После Англии пошло по накатанной». Как «Спартак» установил рекорд в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android