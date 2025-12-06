Скидки
Стала известна позиция «Ман Сити» насчёт трансфера Андерсона, оценивающегося в € 115 млн

Комментарии

Полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон является главной трансферной целью «Манчестер Сити». «Горожане» хотят опередить «Манчестер Юнайтед» в борьбе за 23-летнего футболиста. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «лесники» могут повысить цену на трансфер английского игрока до £ 100 млн (€ 115 млн). Подчёркивается, несмотря на интерес «Манчестер Сити» к Андерсону, клуб не хочет тратить указанную сумму в середине сезона, что делает маловероятным его переход зимой. Сам полузащитник отдаёт предпочтение трансферу в стан «горожан», а не в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Андерсон принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

