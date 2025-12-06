Юрий Никифоров вспомнил драку англичан Бэтти и Ле Со в матче со «Спартаком»

Экс-защитник московского «Спартака» Юрий Никифоров вспомнил потасовку футболистов «Блэкберна» Грэма Ле Со и Дэвида Бэтти в матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-1995/1996, в котором красно-белые одержали разгромную победу над англичанами в Москве — 3:0.

«Мы потом между собой обсуждали этот момент. Видимо, так «повозили» англичан, что в какой-то момент они начали предъявлять друг другу претензии, кто за кем должен бежать. Вспылили, сцепились — это нормально. Возможно, за полем Бэтти и Ле Со вообще приятелями были. Но на поле друзей нет», — сказал Никифоров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Соперниками «Спартака» по группе B стали польская «Легия», английский «Блэкберн» и норвежский «Русенборг». Красно-белые одержали шесть побед на групповой стадии, повторив достижение «Милана» и «ПСЖ».