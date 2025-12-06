«Ливерпуль» нацелился на подписание полузащитника из Серии А — Football Insider

«Ливерпуль» может осуществить трансфер 26-летнего полузащитника «Аталанты» Эдерсона в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, главный тренер «красных» Арне Слот стремится привлечь в команду более физически развитого и атлетичного полузащитника, чем те, что есть в его распоряжении на текущий момент.

Итальянский клуб не хочет продавать футболиста, но готовится к предложениям по его переходу. Подчёркивается, что конкуренцию в борьбе за покупку бразильского игрока мерсисайдцам способен составить «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Эдерсон принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

