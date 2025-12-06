Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» нацелился на подписание полузащитника из Серии А — Football Insider

«Ливерпуль» нацелился на подписание полузащитника из Серии А — Football Insider
Комментарии

«Ливерпуль» может осуществить трансфер 26-летнего полузащитника «Аталанты» Эдерсона в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, главный тренер «красных» Арне Слот стремится привлечь в команду более физически развитого и атлетичного полузащитника, чем те, что есть в его распоряжении на текущий момент.

Итальянский клуб не хочет продавать футболиста, но готовится к предложениям по его переходу. Подчёркивается, что конкуренцию в борьбе за покупку бразильского игрока мерсисайдцам способен составить «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Эдерсон принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
«Ливерпуль» может усилить состав нападающим из «Лейпцига» — TEAMtalk

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android