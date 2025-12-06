«Астон Вилла» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 15-го тура АПЛ начнётся в 15:30

Скидки
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
16:30 Мск
Астон Вилла — Арсенал: онлайн-трансляция матча 15-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 15:30

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс из Мерсисайда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Арсенал
Лондон
После 14 туров «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 33 очками. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет пять очков. «Астон Вилла» располагается на третьей строчке. У команды 27 набранных очков в 14 встречах.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
