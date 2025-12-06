«Арсенал» интересуется 18-летним хавбеком «Лилля» Айюбом Буадди — Хокинс

Полузащитник французского «Лилля» Айюб Буадди привлёк внимание лондонского «Арсенала» и стал трансферной целью английского клуба. «Канониры» проводят активную работу над потенциальным январским подписанием 18-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс на своей странице в соцсети Х.

По информации источника, спортивный директор английского гранда Андреа Берта уже провёл переговоры с окружением французского игрока. При этом руководство «Лилля», со своей стороны, не торопится расставаться с восходящей звездой. На днях Буадди продлил своё соглашение с клубом, оно рассчитано до лета 2029 года.

Стратегия «Лилля» заключается в том, чтобы продать Айюба Буадди по более выгодной цене грядущим летом. Ожидается, что в случае такого развития событий потенциальная сумма трансфера может превысить € 50 млн. Согласно оценкам авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Буадди составляет € 30 млн.

В текущем сезоне Айюб Буадди провёл 18 матчей за свой клуб. За это время молодой полузащитник отметился одним результативным пасом.