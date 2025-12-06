Скидки
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Вратарь «МЮ» Ламменс объяснил, что №8 и №24 на его перчатках связаны с Коби Брайантом

Вратарь «МЮ» Ламменс объяснил, что №8 и №24 на его перчатках связаны с Коби Брайантом
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс объяснил, почему на его перчатках присутствуют №8 и №24.

«[До этого] никто меня об этом ещё не спрашивал про №8 и №24 на моих перчатках. Когда я рос и был юным вратарём, мне было непросто… по характеру я спокойный, уравновешенный, мягкий, более похож на интроверта. Один знакомый дал мне книгу под названием «Альтер эго»… Суть в том, что когда выходишь на поле, то как бы должен становиться другим человеком, словно у тебя присутствует какой-то ментальный переключатель.

Я огромный поклонник баскетбола, и один из моих кумиров — Коби Брайант, а также его легендарный «мамба менталити», а №8 и №24 — это его игровые номера. Так что теперь, когда я выхожу на поле, эти номера напоминают мне переключиться, а во время игры я смотрю на них. Теперь это мой ритуал», — сказал Ламменс в эфире Sky Sports.

