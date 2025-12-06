Скидки
«Барселона» сделала заявление о состоянии здоровья де Йонга и Фермина перед матчем Ла Лиги

«Барселона» сделала заявление о состоянии здоровья де Йонга и Фермина перед матчем Ла Лиги
Пресс-служба «Барселоны» на своей странице в социальной сети X проинформировала, что полузащитники Френки де Йонг и Фермин Лопес прошли медицинское освидетельствование, по итогом которого они были включены в заявку команды на матч 15-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (6 декабря).

Испания — Примера . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
Ранее сообщалось, что нидерландский футболист пропустил встречу 19-го тура Ла Лиги с мадридским «Атлетико» (3:1) в связи с заболеванием. Лопес был недоступен с конца ноября из-за мышечной травмы.

Матч между «Бетисом» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

