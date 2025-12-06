«Барселона» сделала заявление о состоянии здоровья де Йонга и Фермина перед матчем Ла Лиги
Поделиться
Пресс-служба «Барселоны» на своей странице в социальной сети X проинформировала, что полузащитники Френки де Йонг и Фермин Лопес прошли медицинское освидетельствование, по итогом которого они были включены в заявку команды на матч 15-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (6 декабря).
Испания — Примера . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ранее сообщалось, что нидерландский футболист пропустил встречу 19-го тура Ла Лиги с мадридским «Атлетико» (3:1) в связи с заболеванием. Лопес был недоступен с конца ноября из-за мышечной травмы.
Матч между «Бетисом» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
Комментарии
- 6 декабря 2025
-
13:11
-
13:10
-
13:01
-
12:56
-
12:45
-
12:45
-
12:42
-
12:38
-
12:33
-
12:30
-
12:24
-
12:20
-
12:19
-
12:16
-
12:15
-
12:07
-
12:00
-
11:51
-
11:46
-
11:30
-
11:23
-
11:14
-
11:10
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:43
-
10:30
-
10:28
-
10:23
-
10:17
-
10:13
-
10:10
-
10:03
-
10:00