«Уехал с чистым сердцем». Мирослав Ромащенко прокомментировал отставку из «Урала»

Бывший главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко высказался об уходе из клуба.

«Сейчас я чувствую себя прекрасно. Решение руководства «Урала» стало для меня неожиданным, но я уехал из Екатеринбурга с чистым сердцем и совестью.

Сейчас я в Москве. Буквально на неделю съездим с семьёй перезагрузиться, и после этого мне хотелось бы как можно скорее вернуться в профессию. Если будут предложения, с удовольствием буду их рассматривать», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После первой части нынешнего сезона Лиги Pari «Урал» набрал 41 очко и занимает второе место. Ромащенко занимал должность главного тренера екатеринбургской команды с лета 2025 года.

