Экс главный тренер «Урала» Ромащенко охарактеризовал потенциального новичка ЦСКА Воронова

Экс главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко прокомментировал информацию о потенциальном переходе нападающего Максима Воронова в московский ЦСКА. Специалист дал характеристику молодому футболисту, с которым ранее работал в екатеринбургском клубе.

«О возможном переходе Воронова в ЦСКА ничего не знаю — всё решают руководители, это не в моей компетенции. Потенциально это очень сильный нападающий. Максим имеет все характеристики, чтобы при должном отношении к делу вырасти в очень большого форварда. Воронов — молодой парень, к которому у меня не было ни одной претензии по отношению к тренировочному процессу, восстановлению, индивидуальной работе в зале. Всё это у него на очень хорошем уровне. Очень радовало это отношение Макса.

У нас были разговоры. Все молодые футболисты имеют свойство проводить не очень хорошие отрезки. Обсуждали его игру, тактику, и мне нравилось его отношение. Вижу большой потенциал, у него есть всё для развития», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Урал» под руководством Ромащенко завершил первую часть сезона Первой лиги на второй строчке в турнирной таблице. После 21 сыгранного матча клуб набрал 41 очко.