Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс главный тренер «Урала» Ромащенко охарактеризовал потенциального новичка ЦСКА Воронова

Экс главный тренер «Урала» Ромащенко охарактеризовал потенциального новичка ЦСКА Воронова
Комментарии

Экс главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко прокомментировал информацию о потенциальном переходе нападающего Максима Воронова в московский ЦСКА. Специалист дал характеристику молодому футболисту, с которым ранее работал в екатеринбургском клубе.

«О возможном переходе Воронова в ЦСКА ничего не знаю — всё решают руководители, это не в моей компетенции. Потенциально это очень сильный нападающий. Максим имеет все характеристики, чтобы при должном отношении к делу вырасти в очень большого форварда. Воронов — молодой парень, к которому у меня не было ни одной претензии по отношению к тренировочному процессу, восстановлению, индивидуальной работе в зале. Всё это у него на очень хорошем уровне. Очень радовало это отношение Макса.

У нас были разговоры. Все молодые футболисты имеют свойство проводить не очень хорошие отрезки. Обсуждали его игру, тактику, и мне нравилось его отношение. Вижу большой потенциал, у него есть всё для развития», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Урал» под руководством Ромащенко завершил первую часть сезона Первой лиги на второй строчке в турнирной таблице. После 21 сыгранного матча клуб набрал 41 очко.

Материалы по теме
Эксклюзив
Александр Кержаков возглавит «Урал». Клубу его рекомендовал Виталий Мутко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android