Бывший президент Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о команде, которая, на его взгляд, была лучшей в отечественном футболе в нынешнем году.

«По совокупности факторов всё-таки ЦСКА. «Краснодар» — одна из интересных также команд. Как никак, чемпионами стали, сейчас по сезону хорошо идут. При этом «Краснодар» слабо играет в этом чемпионате с одинаковыми по уровню соперниками, топовыми командами РПЛ. Поэтому поставлю ЦСКА выше них», — приводит слова Геркуса «Спорт день за днём».

После 17 туров Мир Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 36 очков и занимают второе место. В минувшем сезоне ЦСКА стал обладателем Фонбет Кубка России. В июле армейцы обыграли «Краснодар» во встрече за Суперкубок России со счётом 1:0.

