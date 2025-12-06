Скидки
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Геркус считает ЦСКА главной командой 2025 года в российском футболе

Комментарии

Бывший президент Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о команде, которая, на его взгляд, была лучшей в отечественном футболе в нынешнем году.

«По совокупности факторов всё-таки ЦСКА. «Краснодар» — одна из интересных также команд. Как никак, чемпионами стали, сейчас по сезону хорошо идут. При этом «Краснодар» слабо играет в этом чемпионате с одинаковыми по уровню соперниками, топовыми командами РПЛ. Поэтому поставлю ЦСКА выше них», — приводит слова Геркуса «Спорт день за днём».

После 17 туров Мир Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 36 очков и занимают второе место. В минувшем сезоне ЦСКА стал обладателем Фонбет Кубка России. В июле армейцы обыграли «Краснодар» во встрече за Суперкубок России со счётом 1:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

