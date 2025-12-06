Скидки
Юрий Никифоров: перед нашим «Спартаком» в каждом матче стояла только одна задача — победа

Экс-защитник московского «Спартака» Юрий Никифоров поделился воспоминаниями о команде красно-белых под руководством тренера Олега Романцева периода 1990-х.

«Приоритетов не было. Перед «Спартаком» в каждом матче стояла только одна задача — победа. Прекрасно помню, как в один из сезонов мы досрочно стали чемпионами, сыграв в «Лужниках» вничью. После матча в раздевалке стояла гробовая тишина — как будто проиграли и заняли 10-е место! Когда зашёл Иваныч [Романцев], все сидели с опущенными головами. Возможно, прямо такой максимализм — это не очень хорошо. Сейчас я уже рассуждаю как тренер, иногда говорю ребятам, что очко — это тоже шаг вперёд. Но тогда было так. С другой стороны, не будь Иваныч так требователен, возможно, «Спартак» не добился бы таких результатов в чемпионате России и той же Лиге чемпионов», — сказал Никифоров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Соперниками «Спартака» по группе B стали польская «Легия», английский «Блэкберн» и норвежский «Русенборг». Красно-белые одержали шесть побед на групповой стадии, разгромив дома норвежцев (4:1) и англичан (3:0).

