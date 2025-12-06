Форвард «Андерлехта» Ангуло заинтересовал несколько клубов АПЛ, включая «МЮ» и «Тоттенхэм»

Нападающий бельгийского «Андерлехта» Нильсон Ангуло привлёк внимание ведущих английских клубов. К футболисту проявляют интерес «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Этим командам предстоит столкнуться с конкуренцией со стороны других английских команд. В числе претендентов на игрока также называются «Брентфорд», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Лидс Юнайтед». Эти клубы внимательно следят за развитием талантливого форварда. Об этом сообщает Caught Offside.

В текущем сезоне на счету Ангуло четыре забитых мяча и восемь результативных передач.

Согласно информации авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость южноамериканского футболиста на данный момент составляет € 4,5 млн.