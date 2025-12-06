Тедеев: «Зенит» — одна из лучших команд России, в Санкт-Петербурге будет хорошая поддержка

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о «Зените» в преддверии матча с сине-бело-голубыми в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 6 декабря. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Зенит» – чемпион страны последних лет, одна из лучших команд России, у которой очень сильные футболисты. В Санкт-Петербурге будет хорошая поддержка болельщиков – будет ещё интереснее играть, поэтому нам надо хорошо подготовиться к игре с «Зенитом».

Мои футболисты умеют выходить из разных сложных ситуаций. Не смотрю на то, что было, а всегда смотрю вперёд и пытаюсь делать выводы из того, что вижу в тренировочном процессе», — сказал Тедеев в интервью официальному сайту «Акрона».

После 17 проведённых матчей «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 21 набранное очко. В случае победы над «Зенитом» тольяттинцы могут опередить «Ахмат» и «Рубин» и завершить первую часть сезона на седьмой строчке.