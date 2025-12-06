Скидки
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тюкавин рассказал, что будет доволен, если Гусев продолжит тренировать «Динамо»

Тюкавин рассказал, что будет доволен, если Гусев продолжит тренировать «Динамо»
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о будущем исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых Ролана Гусева в клубе.

— Ты хотел бы, чтобы Гусев продолжил тренировать «Динамо»?
— Ролану Александровичу дали шанс, он им пользуется.

— Но Гусев пока что всё-таки исполняющий обязанности.
— А есть разница? Возможно, для Ролана Александровича и есть разница, но для нас, футболистов, — нет. Гусев — наш тренер. Он готовит нас к игре со «Спартаком». Думаю, если всё сложится нормально, Гусев продолжит нас тренировать. Я был бы доволен, — приводит слова Тюкавина Sport24.

Напомним, Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» 17 ноября. В этот день Валерий Карпин покинул стан бело-голубых. С того момента московская команда под руководством Гусева провела провела два матча в Мир РПЛ (одна победа и одно поражение).

