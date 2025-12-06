Тюкавин рассказал, что будет доволен, если Гусев продолжит тренировать «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о будущем исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых Ролана Гусева в клубе.

— Ты хотел бы, чтобы Гусев продолжил тренировать «Динамо»?

— Ролану Александровичу дали шанс, он им пользуется.

— Но Гусев пока что всё-таки исполняющий обязанности.

— А есть разница? Возможно, для Ролана Александровича и есть разница, но для нас, футболистов, — нет. Гусев — наш тренер. Он готовит нас к игре со «Спартаком». Думаю, если всё сложится нормально, Гусев продолжит нас тренировать. Я был бы доволен, — приводит слова Тюкавина Sport24.

Напомним, Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» 17 ноября. В этот день Валерий Карпин покинул стан бело-голубых. С того момента московская команда под руководством Гусева провела провела два матча в Мир РПЛ (одна победа и одно поражение).

