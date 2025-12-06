Жозе Моуринью оценил матч «Бенфики» со «Спортингом» и работу судьи

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поделился своими впечатлениями после матча чемпионата Португалии, в котором его команда сыграла со «Спортингом» вничью со счётом 1:1. Специалист прокомментировал характер игры и действия арбитра.

«В Англии дерби проводились каждую неделю. В «Интере» подобных противостояний было множество, в «Реале» – также. Против «Спортинга» состоялась качественная, конкурентная игра. Арбитр совершил немного ошибок. Он не совершил ни одной решающей ошибки, однако он ошибся в критериях для выдачи жёлтых карточек.

Я не говорю о красной карточке нашего игрока Джанлуки Престианни, но относительно жёлтых карточек, в «Спортинге» присутствует футболист, которого невозможно проигнорировать. Он совершает фолы по своему усмотрению и покидает поле без жёлтой карточки. Именно в отношении этого игрока наблюдаются двойные стандарты», — приводит слова Моуриньо Record.