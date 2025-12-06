Скидки
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Сафонов — в заявке на матч «ПСЖ» с «Ренном» в Лиге 1, Шевалье — вне состава

Комментарии

Российский вратарь Матвей Сафонов включён в заявку «ПСЖ» на матч 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном», который состоится сегодня, 6 декабря. При этом Люка Шевалье, начавший сезон в качестве основного голкипера, отсутствует в заявке.

Ранее парижский клуб сделал заявление, в котором проинформировал, что Шевалье получил травму лодыжки во встрече 14-го тура Лиги 1 с «Монако» (1:0) и продолжает реабилитацию.

В матче с «Ренном» Сафонов может впервые в нынешнем сезоне сыграть в составе «ПСЖ».

Российский голкипер перешёл во французский гранд летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

«ПСЖ» сделал заявление о состоянии здоровья Шевалье и Хакими в преддверии матча с «Ренном»

Российские футболисты за рубежом:

