Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Локомотив» объявил о подписании контракта с 19-летним полузащитником Чевардиным

«Локомотив» объявил о подписании контракта с 19-летним полузащитником Чевардиным
Пресс-служба «Локомотива» в телеграм-канале объявила о подписании контракта с 19-летним полузащитником Даниилом Чевардиным. Соглашение рассчитано до конца июня 2028 года.

«Желаем Даниилу дальнейшего роста и новых побед вместе с «Локо», — написано в сообщении московского клуба.

Чевардин является воспитанником академии железнодорожников, за которую он выступает с 12 лет. Подчёркивается, что полузащитник является универсальным футболистом, способным сыграть на нескольких позициях. Чевардин был выбран капитаном молодёжной команды после ухода Артёма Корнеева в «Сочи».

После 17 туров Мир РПЛ «Локомотив» набрал 34 очка и занимает четвёртое место.

