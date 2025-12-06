Турецкий «Бешикташ» рассматривает возможность подписания защитника московского «Спартака» Александера Джику. 31-летний футболист сборной Ганы является основным кандидатом для усиления оборонительной линии стамбульского клуба. Об этом сообщает Fotomac.

Сообщается, что Александер Джику проявляет заинтересованность в возвращении в чемпионат Турции. Отмечается, что ему нравится Стамбул и идея выступать за «Бешикташ» также привлекает защитника. Главный тренер турецкой команды Серген Ялчин также заинтересован в этом футболисте.

Александер Джику перешёл в «Спартак» из «Фенербахче» в сентябре 2025 года. В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Джику провёл восемь матчей.