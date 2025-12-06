«Локомотив» и «Ахмат» поборются за игрока сборной Казахстана

«Локомотив» и «Ахмат» ведут переговоры о подписании 22-летнего крайнего нападающего сборной Казахстана и «Елимая» Галымжана Кенжебека, чей контракт с нынешним клубом заканчивается в конце декабря. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Как подчёркивает Иван Карпов, в позапрошлом году Кенжебека просматривали «Краснодар» и «СКА-Хабаровск», в нынешнем году рассматривал «Акрон». «Ахмат» видит в нападающем «Елимая» подмену для Лечи Садулаева.

Кенжебек выступает в составе клуба из Казахстана с лета 2025 года. За этот период он принял участие в 11 матчах чемпионата, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

За сборную Казахстана Кенжебек сыграл 10 матчей, где забил три гола и сделал ассист.

