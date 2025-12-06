Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» и «Ахмат» поборются за игрока сборной Казахстана

«Локомотив» и «Ахмат» поборются за игрока сборной Казахстана
Комментарии

«Локомотив» и «Ахмат» ведут переговоры о подписании 22-летнего крайнего нападающего сборной Казахстана и «Елимая» Галымжана Кенжебека, чей контракт с нынешним клубом заканчивается в конце декабря. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Как подчёркивает Иван Карпов, в позапрошлом году Кенжебека просматривали «Краснодар» и «СКА-Хабаровск», в нынешнем году рассматривал «Акрон». «Ахмат» видит в нападающем «Елимая» подмену для Лечи Садулаева.

Кенжебек выступает в составе клуба из Казахстана с лета 2025 года. За этот период он принял участие в 11 матчах чемпионата, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

За сборную Казахстана Кенжебек сыграл 10 матчей, где забил три гола и сделал ассист.

Материалы по теме
Официально
«Локомотив» объявил о подписании контракта с 19-летним полузащитником Чевардиным

Самые результативные легионеры РПЛ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android