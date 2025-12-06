Заур Тедеев раскрыл, за счёт чего «Акрон» может добиться успеха в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев назвал четыре условия, за счёт которых его команда может успешно сыграть с «Зенитом» в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 6 декабря. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

— «Акрон» знает, что такое побеждать «Зенит». За счёт чего можно добиться успеха в предстоящей игре?

— Сумасшедшая самоотдача, предельная дисциплина на поле, конкретика в действиях и безумная смелость, — сказал Тедеев в интервью официальному сайту «Акрона».

После 17 проведённых матчей «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 21 набранное очко. В случае победы над «Зенитом» тольяттинцы могут опередить «Ахмат» и «Рубин» и завершить первую часть сезона на седьмой строчке.