Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Футбол Новости

Заур Тедеев раскрыл, за счёт чего «Акрон» может добиться успеха в матче с «Зенитом»

Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев назвал четыре условия, за счёт которых его команда может успешно сыграть с «Зенитом» в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 6 декабря. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
— «Акрон» знает, что такое побеждать «Зенит». За счёт чего можно добиться успеха в предстоящей игре?
— Сумасшедшая самоотдача, предельная дисциплина на поле, конкретика в действиях и безумная смелость, — сказал Тедеев в интервью официальному сайту «Акрона».

После 17 проведённых матчей «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 21 набранное очко. В случае победы над «Зенитом» тольяттинцы могут опередить «Ахмат» и «Рубин» и завершить первую часть сезона на седьмой строчке.

