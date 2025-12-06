Скидки
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
«Барселона» не смогла вовремя вылететь на игру с «Бетисом» из-за сильного тумана

Рейс «Барселоны» в Севилью, где она должна сыграть с «Бетисом» в матче 15-го тура Ла Лиги, был отложен на час из-за сильного тумана. Об этом информирует пресс-служба каталонского клуба на своей странице в социальной сети X.

Испания — Примера . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
По информации журналиста Альфредо Мартинеса, если аэропорт останется закрытым, то сине-гранатовые приземлятся в городе, находящемся неподалёку от Севильи, и доедут до неё на автотранспорте. Подчёркивается, что по этой причине команда может прибыть позже запланированного времени, что способно стать «серьёзной проблемой» для главного тренера «блауграны» Ханс-Дитера Флика.

Матч между «Бетисом» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

«Барселона» сделала заявление о состоянии здоровья де Йонга и Фермина перед матчем Ла Лиги

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

