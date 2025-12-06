«Работы непочатый край». Тренер «Оренбурга» — после поражения от «Ахмата» в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался после поражения своих подопечных от «Ахмата» (0:1) в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Матч стал последним в календарном году для обоих коллективов.

— Хороший матч, но до пропущенного гола. К сожалению, это уже симптоматично, что соперник додавливает нас во втором тайме. Мы прекрасно понимаем причины. Но работы ещё непочатый край. Здесь и сейчас нужно было выжимать максимум. К сожалению, потеря концентрации стоила нам набранных очков.

— Пауза в чемпионате для вас кстати?

— На этот вопрос нет точного ответа. Но нам, думаю, она должна пойти на пользу, — заявил Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».