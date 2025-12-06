Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Работы непочатый край». Тренер «Оренбурга» — после поражения от «Ахмата» в РПЛ

«Работы непочатый край». Тренер «Оренбурга» — после поражения от «Ахмата» в РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался после поражения своих подопечных от «Ахмата» (0:1) в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Матч стал последним в календарном году для обоих коллективов.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
05 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Касинтура – 71'    

— Хороший матч, но до пропущенного гола. К сожалению, это уже симптоматично, что соперник додавливает нас во втором тайме. Мы прекрасно понимаем причины. Но работы ещё непочатый край. Здесь и сейчас нужно было выжимать максимум. К сожалению, потеря концентрации стоила нам набранных очков.

— Пауза в чемпионате для вас кстати?
— На этот вопрос нет точного ответа. Но нам, думаю, она должна пойти на пользу, — заявил Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Черчесов уже в топ-8 РПЛ! «Ахмату» для победы хватило одного момента. Видео
Черчесов уже в топ-8 РПЛ! «Ахмату» для победы хватило одного момента. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android