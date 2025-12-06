Главный тренер Ганы Отто Аддо призвал Семеньо покинуть «Борнмут» для развития карьеры

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо посоветовал 25-летнему нападающему Антуану Семеньо сменить клубную прописку. По мнению Аддо, форварду следует покинуть английский «Борнмут» для дальнейшего карьерного роста. Известно, что интерес к игроку проявляют такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

«Семеньо отлично проявил себя в «Борнмуте», но при всём уважении к «Борнмуту» и тому, что они делают, для него вполне естественно сделать следующий шаг. Зимой или летом — это другой вопрос, но для нас это не имеет значения. Я с нетерпением жду, когда он покажет миру всё, на что способен», — приводит слова Аддо The Athletic.

Сам футболист летом подписал новое долгосрочное соглашение с «вишнями», рассчитанное до 2030 года. В контракте предусмотрена опция выкупа игрока за £ 65 млн (€ 75 млн).

Ранее Антуан Семеньо перешёл в «Борнмут» из «Бристоль Сити» в 2023 году. В 13 матчах чемпионата он забил шесть голов и отдал три результативные передачи.