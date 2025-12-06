Скидки
Главная Футбол Новости

Главный тренер Ганы Отто Аддо призвал Семеньо покинуть «Борнмут» для развития карьеры

Главный тренер Ганы Отто Аддо призвал Семеньо покинуть «Борнмут» для развития карьеры
Комментарии

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо посоветовал 25-летнему нападающему Антуану Семеньо сменить клубную прописку. По мнению Аддо, форварду следует покинуть английский «Борнмут» для дальнейшего карьерного роста. Известно, что интерес к игроку проявляют такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

«Семеньо отлично проявил себя в «Борнмуте», но при всём уважении к «Борнмуту» и тому, что они делают, для него вполне естественно сделать следующий шаг. Зимой или летом — это другой вопрос, но для нас это не имеет значения. Я с нетерпением жду, когда он покажет миру всё, на что способен», — приводит слова Аддо The Athletic.

Сам футболист летом подписал новое долгосрочное соглашение с «вишнями», рассчитанное до 2030 года. В контракте предусмотрена опция выкупа игрока за £ 65 млн (€ 75 млн).

Ранее Антуан Семеньо перешёл в «Борнмут» из «Бристоль Сити» в 2023 году. В 13 матчах чемпионата он забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

