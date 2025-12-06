«Фенербахче» выступил с критикой судейства и VAR после матча «Галатасарай» — «Самсунспор»

Клуб турецкой Суперлиги «Фенербахче» опубликовал заявление с критикой судейства после матча 15-го тура чемпионата Турции, в котором «Галатасарай» победил «Самсунспор» (3:2). Стамбульцы победили благодаря голу нападающего Виктора Осимхена на 90+2-й минуте.

«Тот факт, что пенальти на последних минутах матча «Галатасарай» – «Самсунспор», который был хорошо виден публике, не был оценён ни арбитром на поле, ни системой VAR, ставит под серьёзный вопрос турецкий футбол. Мы сознательно решили избегать споров о судьях и сосредоточиться на поле и игре. Однако этот выбор не означает, что мы будем игнорировать очевидные ошибки.

Несоблюдение стандартов судейства и VAR даже в такие решающие моменты, которые напрямую влияют на судьбу лиги, является проблемой не только одного клуба, но и всего турецкого футбола. Мы ожидаем только справедливого, прозрачного и равноправного административного подхода ко всем. «Фенербахче» не стремится к привилегированному отношению к кому-либо, но и отказывается быть частью системы, которая может поставить кого-либо в невыгодное положение.

Для турецкого футбола крайне важно, чтобы Федерация футбола Турции и её соответствующие органы опубликовали срочное заявление по этому вопросу и предоставили общественности прозрачное объяснение ситуации. «Фенербахче» будет делать всё возможное, чтобы создать лигу, в которой конкуренция выигрывается на поле», — говорится в заявлении «Фенербахче» в соцсети X.