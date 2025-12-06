Скидки
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» выступил с критикой судейства и VAR после матча «Галатасарай» — «Самсунспор»

Комментарии

Клуб турецкой Суперлиги «Фенербахче» опубликовал заявление с критикой судейства после матча 15-го тура чемпионата Турции, в котором «Галатасарай» победил «Самсунспор» (3:2). Стамбульцы победили благодаря голу нападающего Виктора Осимхена на 90+2-й минуте.

Турция — Суперлига . 15-й тур
05 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
3 : 2
Самсунспор
Самсун
1:0 Зане – 8'     2:0 Осимхен – 29'     2:1 Мусаба – 56'     2:2 Кылынч – 88'     3:2 Осимхен – 90+2'    

«Тот факт, что пенальти на последних минутах матча «Галатасарай» – «Самсунспор», который был хорошо виден публике, не был оценён ни арбитром на поле, ни системой VAR, ставит под серьёзный вопрос турецкий футбол. Мы сознательно решили избегать споров о судьях и сосредоточиться на поле и игре. Однако этот выбор не означает, что мы будем игнорировать очевидные ошибки.

Несоблюдение стандартов судейства и VAR даже в такие решающие моменты, которые напрямую влияют на судьбу лиги, является проблемой не только одного клуба, но и всего турецкого футбола. Мы ожидаем только справедливого, прозрачного и равноправного административного подхода ко всем. «Фенербахче» не стремится к привилегированному отношению к кому-либо, но и отказывается быть частью системы, которая может поставить кого-либо в невыгодное положение.

Для турецкого футбола крайне важно, чтобы Федерация футбола Турции и её соответствующие органы опубликовали срочное заявление по этому вопросу и предоставили общественности прозрачное объяснение ситуации. «Фенербахче» будет делать всё возможное, чтобы создать лигу, в которой конкуренция выигрывается на поле», — говорится в заявлении «Фенербахче» в соцсети X.

