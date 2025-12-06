Скидки
Валерий Гладилин раскритиковал место «Спартака» в таблице по итогам первой части РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился своим мнением о результатах команды по итогам первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Специалист оценил выступление красно-белых, которые завершат этот отрезок на шестой строчке в турнирной таблице.

«Шестое место «Спартака» по итогам первой части РПЛ — мягко говоря, неудачный результат. При тех возможностях: подбор футболистов, финансовые условия, количество болельщиков на трибунах, если сравнивать с той же «Балтикой», которая на пятом, это небе и земля. Это не место «Спартака», были где-то сделаны ошибки. Надо делать серьёзный разбор. Клуб должен бороться за чемпионство или призовые места», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

