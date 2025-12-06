Забарный не попал в заявку «ПСЖ» на матч, в котором Сафонов может сыграть впервые в сезоне

Украинский защитник Илья Забарный не попал в заявку «ПСЖ» на матч 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (6 декабря), в котором может принять участие российский вратарь Матвей Сафонов. Люка Шевалье, начавший сезон в качестве основного голкипера парижан, также отсутствует в заявке.

В матче с «Ренном» Сафонов может впервые в нынешнем сезоне сыграть в составе «ПСЖ». Ранее не сообщалось о наличии повреждений у Забарного.

Матч между «ПСЖ» и «Ренном» пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:05 мск.

В минувшем туре парижане уступили «Монако» со счётом 0:1, а команда из Ренна победила «Метц» со счётом 1:0. В следующем туре подопечные Луиса Энрике встретятся с «Метцем» (13 декабря), а «Ренн» — с «Брестом» (13 декабря).

