Гладилин: «Спартаку» надо взять ответственность и оставить Романова главным тренером

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном утверждении на посту главного тренера красно-белых временно исполняющего обязанности Вадима Романова. Специалист руководит командой с момента отставки серба Деяна Станковича.

«Думаю, «Спартак» может оставить Романова главным тренером. Надо брать риск на себя, это ответственность руководителей. А если пригласить иностранного тренера, заплатить ему денег, ответственности никакой. Будет означать, что не справится именитый тренер. «Лукойл» и «Спартак» должны взять ответственность на себя. Такая же ситуация у Гусева в «Динамо», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Вадим Романов возглавил «Спартак» 11 ноября 2025 года. В трёх матчах под его руководством красно-белые победили ЦСКА (1:0) и «Локомотив» (3:2), а также проиграли калининградской «Балтике» (0:1).