«Ростов» — «Рубин»: Миронов вывел хозяев вперёд на 52-й минуте, забив с пенальти

В эти минуты идёт матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Рубин». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 52-й минуте полузащитник Алексей Миронов вывел хозяев вперёд, забив с пенальти.

После 17 туров чемпионата России донская команда набрала 18 очков и занимает 11-е место. Казанский клуб заработал 23 очка и располагается на седьмой строчке.

В минувшем туре подопечные Джонатана Альбы уступили «Локомотиву» со счётом 1:3, а команда Рашида Рахимова проиграла «Зениту» (0:1).

