Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвёл итоги 2025 года для команды

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал итоги 2025 года для своих подопечных перед матчем 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Встреча пройдёт сегодня, 6 декабря.

— Завершилась последняя тренировка всем составом в 2025 году. Как она прошла?

— Слава богу, с хорошим настроением. Вообще горжусь своими ребятами. Мы вышли с честью и достоинством из сложностей, которые были в самом начале сезона, – показывали иногда просто блестящую самоотдачу. Уходящий год для каждого из нас сложился довольно счастливым.

В первую очередь огромное спасибо болельщикам и всем футболистам. Для меня важно видеть, что футболисты с каждым днём становятся все лучше и сильнее – а это уже делает сильнее команду в целом. Надеюсь, что всё у нас состоится так, как мы этого хотим и желаем, — сказал Тедеев в интервью официальному сайту «Акрона».