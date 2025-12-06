Скидки
16:30 Мск
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвёл итоги 2025 года для команды

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвёл итоги 2025 года для команды
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал итоги 2025 года для своих подопечных перед матчем 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Встреча пройдёт сегодня, 6 декабря.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
— Завершилась последняя тренировка всем составом в 2025 году. Как она прошла?
— Слава богу, с хорошим настроением. Вообще горжусь своими ребятами. Мы вышли с честью и достоинством из сложностей, которые были в самом начале сезона, – показывали иногда просто блестящую самоотдачу. Уходящий год для каждого из нас сложился довольно счастливым.

В первую очередь огромное спасибо болельщикам и всем футболистам. Для меня важно видеть, что футболисты с каждым днём становятся все лучше и сильнее – а это уже делает сильнее команду в целом. Надеюсь, что всё у нас состоится так, как мы этого хотим и желаем, — сказал Тедеев в интервью официальному сайту «Акрона».

