The Times: сборные на ЧМ-2026 будут обязаны назначать спикера для интервью в перерыве игр

Главные тренеры и футболисты будут давать интервью для телевидения в перерывах матчей на чемпионате мира 2026 года в рамках нововведений, внедряемых Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом сообщает The Times.

По информации источника, всем национальным командам было сообщено, что они будут обязаны выполнять требование о предоставлении спикера для вещательной компании.

Также сборным будет предложено проводить предматчевые пресс-конференции за два дня до начала матчей, а не на накануне. Подчёркивается, что данные нововведения, вероятнее всего, ориентированы на европейскую аудиторию.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

