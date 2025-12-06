Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

The Times: сборные на ЧМ-2026 будут обязаны назначать спикера для интервью в перерыве игр

The Times: сборные на ЧМ-2026 будут обязаны назначать спикера для интервью в перерыве игр
Комментарии

Главные тренеры и футболисты будут давать интервью для телевидения в перерывах матчей на чемпионате мира 2026 года в рамках нововведений, внедряемых Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом сообщает The Times.

По информации источника, всем национальным командам было сообщено, что они будут обязаны выполнять требование о предоставлении спикера для вещательной компании.

Также сборным будет предложено проводить предматчевые пресс-конференции за два дня до начала матчей, а не на накануне. Подчёркивается, что данные нововведения, вероятнее всего, ориентированы на европейскую аудиторию.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

Материалы по теме
Жеребьёвка ЧМ-2026 официально разочаровала. Нужно ли вообще смотреть первую часть турнира?
Жеребьёвка ЧМ-2026 официально разочаровала. Нужно ли вообще смотреть первую часть турнира?

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android