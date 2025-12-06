Алвес: думаю, ни для кого не стали неожиданностью результаты ЦСКА в первой части сезона

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес поделился мнением о выступлении красно-синих в первой половине нынешнего сезона Мир РПЛ. После 17 туров чемпионата России армейцы набрали 36 очков и занимают второе место.

«Думаю, ни для кого не стали неожиданностью наши результаты в первой части сезона, ведь мы всегда стремимся быть на первом месте. Мы шли к этому с самого начала, набирая необходимые очки, чтобы оказаться сейчас на первом месте в таблице. Поэтому мы очень довольны таким результатом», — приводит слова Алвеса Sport24.

Бразильский полузащитник перешёл в ЦСКА минувшим летом. За этот период Алвес принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

