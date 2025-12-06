Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алвес: думаю, ни для кого не стали неожиданностью результаты ЦСКА в первой части сезона

Алвес: думаю, ни для кого не стали неожиданностью результаты ЦСКА в первой части сезона
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес поделился мнением о выступлении красно-синих в первой половине нынешнего сезона Мир РПЛ. После 17 туров чемпионата России армейцы набрали 36 очков и занимают второе место.

«Думаю, ни для кого не стали неожиданностью наши результаты в первой части сезона, ведь мы всегда стремимся быть на первом месте. Мы шли к этому с самого начала, набирая необходимые очки, чтобы оказаться сейчас на первом месте в таблице. Поэтому мы очень довольны таким результатом», — приводит слова Алвеса Sport24.

Бразильский полузащитник перешёл в ЦСКА минувшим летом. За этот период Алвес принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Геркус считает ЦСКА главной командой 2025 года в российском футболе

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android