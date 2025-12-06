Скидки
Главная Футбол Новости

«Барселона» может купить Лаутаро Мартинеса из «Интера» — Галетти

«Барселона» может купить Лаутаро Мартинеса из «Интера» — Галетти
Комментарии

«Барселона» занимается планированием на следующие трансферные окна, и одним из главных приоритетов каталонского клуба является покупка центрального нападающего мирового уровня. Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес является одним из тех, кто попал в список сине-гранатовых. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на журналиста Руди Галетти.

По информации источника, 28-летний футболист стал главной целью спортивного директора «блауграны» Деку, который на текущий момент занимается изучением рынка в поисках нового статусного нападающего.

В нынешнем сезоне Мартинес принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

Комментарии
