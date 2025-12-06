Скидки
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий назвал преимущество «Спартака» перед дерби с «Динамо»

Валерий Непомнящий назвал преимущество «Спартака» перед дерби с «Динамо»
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от московского дерби между «Спартаком» и «Динамо» в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 6 декабря, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
«Фаворита в матче «Спартак» — «Динамо» нет, клубы находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Предпочтение — у «Спартака», у которого лучше поставлена игра и психологическая форма тоже получше. Но он не особый фаворит», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками в 17 матчах. На счету «Динамо» 20 набранных очков. Бело-голубые располагаются на 10-й строчке.

