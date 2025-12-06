Валерий Непомнящий назвал преимущество «Спартака» перед дерби с «Динамо»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от московского дерби между «Спартаком» и «Динамо» в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 6 декабря, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Фаворита в матче «Спартак» — «Динамо» нет, клубы находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Предпочтение — у «Спартака», у которого лучше поставлена игра и психологическая форма тоже получше. Но он не особый фаворит», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками в 17 матчах. На счету «Динамо» 20 набранных очков. Бело-голубые располагаются на 10-й строчке.