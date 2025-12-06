Скидки
Вингер Антони оценил период в «Манчестер Юнайтед» после трансфера за € 100 млн

Выступавший ранее за английский клуб «Манчестер Юнайтед» Антони дал комментарий относительно своего перехода в команду в 2022 году. Бразильский вингер перебрался на «Олд Траффорд» из амстердамского «Аякса» за € 100 млн.

«Когда платишь € 100 млн, естественно, ожидаешь большего результата. Я это осознаю. Несомненно, я осознаю свою ответственность. При этом я сталкивался с крайне непростыми личными обстоятельствами. Подобные моменты – лишь часть пути. Однако были и светлые стороны. Я завоёвывал трофеи и обрёл друзей – это сохранится со мной на всю жизнь», — приводит слова Антони Marca.

1 сентября 2025 года Антони перешёл в испанский «Бетис» на постоянной основе. Ранее, с января 2025 года он выступал за «Бетис» на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

